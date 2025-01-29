В Лахденпохье ликвидировали последствия падения дерева на крышу дома

Управляющая компания в Лахденпохье отчиталась о проведении работ.

В Лахденпохье сотрудники управляющей компании «Лахденпохская ЖЭС» совместно со специалистами по высотным работам устранили последствия падения дерева на крышу дома № 9 по улице Бусалова. Дерево упало в прошлом году после сильного ветра. Об этом сообщили на официальной странице УК.

Как уточняется, перед началом основных работ была проведена расчистка территории вокруг дома и места падения дерева от кустарников и мелких деревьев. Затем, с использованием альпинистского оборудования, дерево было частично кронировано, безопасно спущено на землю и распилено.

Кроме того, сотрудники управляющей компании поблагодарили жителей дома за помощь при проведении работ.