В Лахденпохье произошло лобовое столкновение двух автомобилей

В результате ДТП никто не пострадал, пожарные ликвидировали возможные последствия аварии.
Сегодня, 7 октября, в Лахденпохье на улице Ленина примерно в полдень произошло лобовое столкновение автомобилей. По данным Госкомитета по безопасности республики, сообщение о ДТП поступило в 12:00.
Известно, что на место выехали 6 сотрудников местной пожарной части и одна автоцистерна.
— По прибытии в 12:15 обнаружено лобовое столкновение легковых автомобилей «Форд Фокус» и «Киа Сид», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожарные осмотрели место аварии, собрали необходимую информацию и отключили АКБ. Розлива топлива не обнаружили. Никто не пострадал.
