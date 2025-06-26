В Лахденпохье родные простятся с погибшим на СВО солдатом

Прощание с погибшим на СВО жителем Лахденпохьи пройдёт в семейном кругу.

В Лахденпохском районе пройдут похороны погибшего в ходе СВО солдата, об этом рассказали в паблике местной администрации. Известно, что Владимир Гунько погиб 21 июня этого года в Сватовском районе.



— Владимир Гунько родился 11 декабря 1977 г. в г. Лахденпохье. В детском возрасте вместе с матерью и братьями переехал к родным в Смоленскую область. После окончания школы и службы в армии Владимир жил и трудился в Смоленске, — рассказали в паблике.



В ноябре прошлого 2023 года Владимир подписал контракт с Министерством обороны. После этого его направили в зону СВО. Мужчина был стрелком в мотострелковом взводе. Мама и братья Владимира Гунько проживают в Лахденпохье.



— По желанию родных прощание с погибшим пройдёт в семейном кругу. Боец будет похоронен на новом кладбище «Сосновый Бор», — добавили в паблике.