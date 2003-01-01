В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

Вечером 20 октября в Лахденпохье на улице Трубачева произошло возгорание автомобиля «Черри».
Вчера, 20 октября, вечером в Лахденпохье на улице Трубачева загорелся автомобиль «Черри». Как рассказали в Госкомитете по безопасности республики, сообщение о возгорании по системе 112 поступило в 22:07.
Известно, что на место выехали 2 автоцистерны местной пожарной части. В результате пожара поврежден только салон автомобиля.
Никто не пострадал.
