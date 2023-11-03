В Лахденпохье в День народного единства освятили дом, в который горожане переедут из ветхого жилья

Местные жители продолжили праздник на осмотре дома.

Как рассказали в официальном паблике Лахденпохского района Карелии 4 ноября, местные жители продолжили праздник по случаю Дня народного единства на осмотре дома, построенного в Лахденпохья в этом году по программе переселения граждан из ветхого фонда.

В источнике отметили, что к новогодним праздникам новоселам уже начнут вручать ключи.

«А сейчас все имели возможность посмотреть планировку, отделку квартир. Отец Андрей (Бондаренко) освятил дом, ведь без Бога — ни до порога. Под гармонь, с нашими любимыми песнями угостились чашечкой чая», — написала глава администрации района Оксана Жесткова.