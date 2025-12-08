В Лахденпохском округе избрана глава и образована администрация

На заседании Совета Лахденпохского муниципального округа избрана глава и решены ключевые вопросы развития территории.
9 декабря состоялось шестое заседание Совета Лахденпохского муниципального округа, которое ознаменовалось важными кадровыми решениями и обсуждением насущных проблем жителей.
В первую очередь, урегулированы вопросы правопреемства органов местного самоуправления в связи с образованием муниципального округа. Также избрана глава муниципального округа. В ходе открытого голосования депутаты выбрали из двух кандидатов.
Новым главой Лахденпохского муниципального округа стала Галина Ивановна Тимина. Она приходит на эту должность с большим опытом муниципального управления. Более 20 лет она возглавляла администрацию Мийнальского сельского поселения.
Образована Администрация Лахденпохского муниципального округа и утверждено соответствующее Положение.
Внесены изменения в Регламент Совета. Обновления касаются процедуры избрания Председателя Совета и порядка принятия решений по ключевым вопросам, таким как отчет главы. Эти изменения направлены на совершенствование работы представительного органа.