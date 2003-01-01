В Лахденпохском округе избраны новые органы власти

Серьезные изменения произошли в руководстве вновь созданного Лахденпохского округа.

В минувшие выходные в новом Лахденпохском округе окончательно сформировался депутатский корпус. Необходимость проведения выборов возникла после преобразования районов в округа и ликвидации поселенческого уровня управления.

Выборы прошли в середине сентября, но в сентябре один из 15 мандатов из-за равенства голосов двух кандидатов здесь остался не разыгранным, пришлось назначать довыборы, которые прошли в первые выходные октября. Мандат в итоге забрала Елена Лукина из «Справедливой России». Таким образом Совет сформировался окончательно.



Вчера, 6 октября, состоялось первое заседание Совета Лахденпохского муниципального округа 1 созыва. На заседание по такому случаю из Петрозаводска приехал министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев. Повестка дня была насыщенной и включала 15 вопросов.

Главный — выборы руководителей органов власти. Председателем Совета Лахденпохского муниципального округа избран Андрей Соков («Единая Россия»). Он представляет местный форелеводческий бизнес в лице АО «Кала-Ранта». Заместителями председателя Совета избраны Сергей Орлов (КПРФ) и Елена Прончагина (СР).



Прекращены полномочия представительных органов Лахденпохского муниципального района и полномочия их депутатов. Свою должность официально покинула глава администрации района Оксана Жесткова. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Виктор Белотелов, заместитель главы администрации района по инфраструктуре и ЖКХ.

А вот глава Лахденпохского муниципального района Людмила Глытенко осталась и. о. главы Лахденпохского муниципального округа на переходный период, то есть до 1 января 2026 года.

Таким образом в еще одном районе Карелии завершились важные политические преобразования.

Об итогам муниципальных выборов мы рассказывали здесь.