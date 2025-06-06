В Лахденпохском районе мнение граждан учли при ремонте дорог

Глава регионального Минтранса Дмитрий Крылов объяснил планы изменения дорожных работ в Лахденпохском районе. Вместо Тиурула дороги отремонтируют в поселке Элисенваара

— С учетом существующей полосы отвода автомобильной дороги целесообразным вариантом приведения автодороги вдоль ул. Солнечная в поселке Тиурула в нормативное состояние является ее реконструкция с расширением, заменой типа покрытия, устройством тротуаров и освещения. Стоимость таких работ исчисляется сотнями миллионов рублей, — рассказал Дмитрий Крылов.

Объективно оценивая долгосрочность данной перспективы и в целях решения остро стоящей для жителей поселка проблемы запылённости воздуха от грунтового проезда, приняли решение в первоочередном порядке заасфальтировать участок дороги, расположенный вдоль жилых домов, где это возможно провести без расширения проезжей части — отметил он.

После размещения закупки на выполнение данных работ в адрес Минтранса Карелии стали поступать жалобы граждан, недовольных планами работ. В связи с этим обстоятельством принято решение об отмене закупочных процедур.

Высвободившиеся средства сохранятся за региональной дорожной сетью Лахденпохского района. Направим их на ремонт дорог в Элисенвааре. Данный населенный пункт, где проживает больше 500 человек, не менее остро нуждается в ремонтных работах.

Вопрос по Тиуруле будет решаться с учетом анализа существующей полосы отвода автомобильной дороги, возможности ее корректировки. Конкретный вид работ будет определен с учетом возможных технических решений и их экономической эффективности.