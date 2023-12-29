В Лахденпохском районе Карелии из-за обрыва проводов поселки остались без света и воды

В Лахденпохском районе из-за аварии отключены электроснабжение и водоснабжение в нескольких поселках.
Как сообщили власти Лахденпохского района со ссылкой на ЕДДС, в связи с сильными морозами произошло аварийное отключение энергоснабжения в нескольких поселках Хийтольского, Элисенваарского и Куркиекского поселений.
Из-за обрыва проводов отключено центральное водоснабжение в поселке Куликово.
В поселке Сикопохья отключена трансформаторная подстанция.
Также повреждена линия в Кузнечном — Липпола, там ремонтные работы ведутся без отключения потребителей.
Кроме того, из-за скачков напряжения периодически отключается насос на сети водоснабжения в поселке Ласанен.
Над устранением аварии работают несколько бригад ЗКЭС и МУП «Водоканал», сообщили власти района.
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