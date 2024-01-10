В Лахденпохском районе Карелии несколько поселков вновь остались без электричества

Глава района рассказала о новых проблемах с электроснабжением.

Сегодня, 11 января, новые проблемы с электроснабжением возникли в Лахденпохском районе, в том числе в самом городе Лахденпохья. Об этом сообщила глава района Оксана Жесткова.

«В городе нет света на улице Малиновского и улице Тихая — работает ремонтная бригада ПСК. Нестабильное напряжение на улице Заходского — заявка передана энергетикам и УК», — написала глава района.

Кроме того, по ее словам, частично или полностью без электричества остались поселки Ихала, Хийтола, Элисенваара, Вялимяки, Ринтала, Ильме, Костамоярви. Туда уже выехали аварийные бригады ЗКЭС.

Одновременно в поселке Вялимяки решаются проблемы с водоснабжением.