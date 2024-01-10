В Лахденпохском районе Карелии несколько поселков вновь остались без электричества

Глава района рассказала о новых проблемах с электроснабжением.
Сегодня, 11 января, новые проблемы с электроснабжением возникли в Лахденпохском районе, в том числе в самом городе Лахденпохья. Об этом сообщила глава района Оксана Жесткова.
«В городе нет света на улице Малиновского и улице Тихая — работает ремонтная бригада ПСК. Нестабильное напряжение на улице Заходского — заявка передана энергетикам и УК», — написала глава района.
Кроме того, по ее словам, частично или полностью без электричества остались поселки Ихала, Хийтола, Элисенваара, Вялимяки, Ринтала, Ильме, Костамоярви. Туда уже выехали аварийные бригады ЗКЭС.
Одновременно в поселке Вялимяки решаются проблемы с водоснабжением.
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