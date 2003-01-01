В Лахденпохском районе нашли заблудившуюся в лесу пожилую женщину

Пенсионерку искали всю ночь.
6 августа вечером в службу спасения поступил тревожный звонок — в лесу между городом Лахденпохья и поселком Мийнала заблудилась 71-летняя местная жительница. Подробности спасательной операции рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии.
На поиски сразу отправилась сортавальская поисково-спасательная группа. Женщину искали всю ночь. К счастью, в 03:30 утра 7 августа ее нашли в добром здравии и доставили домой. Медицинская помощь не потребовалась.
Спасатели напомнили — если вы потерялись в лесу, немедленно звоните по номеру 112.