В Лахденпохском районе очередная напасть

Город Лахденпохья и несколько поселков остались без света.

"В Лахденпохья, пос. Мийнала и пос Ихала без электроснабжения.

Подстанция отключилась, в автоматическом режиме не смогли подключить. Бригада выехала на место аварии. По прогнозам энергетиков подачу э/э возможно возобновят через 1,5 часа" - , об этом сообщила в своем личном профиле Глава Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Ранее писали, что в Лахденпохском районе объявлен режим повышенной готовности.

Сильный ветер поломал деревья в Лахденпохском районе. Фотографиями поделилась глава администрации района Оксана Жесткова на своей странице в соцсети.