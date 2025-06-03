В Лахденпохском районе ограничат движение автомобилей для проведения ралли

В Карелии пройдет Чемпионат России по автомобильному спорту - ралли «Белые Ночи 2025».

Как рассказали в Минтрансе Карелии, с 26 по 29 июня в Лахденпохском районе пройдет ралли «Белые Ночи 2025». На автомобильных дорогах регионального значения будет временно прекращено движение транспортных средств.

Закрытые участки и время:

«Куркиёки — Алхо»

— 0-9 км

— Время: 26 июня с 10:00 до 14:00 и с 14:30 часов до 18.30 часов.

«Подъезд к п. Коккониэми»

— 0-4 км

— Время: 27 июня с 16:30 часов до 20:00 часов.

«Эстерло — подъезд к пункту пропуска «Сювяоро»

— 0-13 км

— Время: 28 июня с 9:40 часов до 14:30 часов.

«Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья»

— 5-12 км

— Время: 28 июня с 10:15 до 13:30 и с 15:45 до 19:45.

«Хийтола — Алхо»

— 3-10 км

— Время: 29 июня с 9:15 до 12:15 и с 12:40 до 15:30.

«Алхо — Кетроваара»

— 3-14 км

— Время: 29 июня с 9:35 до 12:30 и с 12:55 до 15:50.

В Минтрансе просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок в указанные даты.