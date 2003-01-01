В Лахденпохском районе открыли контактный зоопарк с пушистыми кроликами

На юге Карелии поселились ручные зверьки, пообщаться с которыми могут и взрослые, и дети.

На территории фермы «Карельские Лага» в Лахденпохском районе появился небольшой контактный зоопарк, в котором поселились пушистые кролики. Об этом сообщили в группе хозяйства.

— Зверьков можно гладить, угощать морковкой и одуванчиками, фотографироваться и прыгать вместе с ними! (…) Такая тактильная коммуникация с животными полезна не только детям, но и взрослым. Она способствует выработке гормонов счастья, которые несут терапевтический эффект в виде снижения тревожности, — рассказали там.

Кролики проживают в максимально комфортных условиях — в их распоряжении находятся «пряничные домики» и просторная растительная зона с цветами, дающая полную свободу передвижения.