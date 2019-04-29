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Новости. Общество
12:33, 29 Апреля 2019

В Лахденпохском районе отремонтируют восемь ЛЭП

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АО "Прионежская сетевая компания" ведет работы по увеличению надежности энергоснабжения потребителей в Приладожье.

Реализация "Ремонтной программы АО "ПСК" на 2019 год" предусматривает капитальный ремонт восьми линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ в Лахденпохском районе.

Будут отремонтированы ЛЭП, питающие электроэнергией потребителей в Лахденпохье, поселках Эстерло, Элисинваара, Вялимяки и Куркиеки.

На линиях будут заменены опоры и смонтирован новый провод общей протяженностью 13,8 км.

Работы ведутся подрядным способом. Они начались в первом квартале, и полное завершение планируется в третьем квартале нынешнего года.

Как подчеркнули в Прионежской сетевой компании, по окончанию ремонтов качество подаваемой потребителям электроэнергии значительно увеличится.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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