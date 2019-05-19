В Лахденпохском районе пенсионер ушел из дома в одних носках и не вернулся, нужна помощь в поисках

Полиция Лахденпохского района Карелии разыскивает пропавшего пенсионера, который ушел из дома без обуви и находится в опасности, поскольку дезориентирован в пространстве.

Как сообщается в группе Поиск людей в Карелии, Александр Викторович Смирнов 1949 года рождения 17 мая вышел из дома в поселке Куликово, Лахденпохского района и с того момента его местонахождение не известно. Александр Викторович Смирнов страдает возрастными заболеваниями и дезориентирован в пространстве.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см., седые волосы и небольшая седая борода, сильно сутулится.

Был одет: синяя футболка, серый джемпер с длинными рукавами, темно сини спортивные штаны. Особая примета - без обуви, только в черных носках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Смирнова Александра Викторовича или видел его после шести утра 17 мая просят срочно сообщить по телефону +79117175804.

Полиция и родственники обращаются к жителям Лахденпохского района, водителям, проезжающим по дорогам района, обратить особое внимание на пожилых мужчин, дезориентированных, возможно без обуви.

Также необходима помощь для прочесывания лесной территории вокруг поселка Куликово. Всех, кто может помочь в розысках на местности, просьба срочно связаться с родственниками по указанному выше телефону.