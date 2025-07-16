В Лахденпохском районе пьяный подросток на мотоцикле пострадал в аварии

У подростка нет законных представителей и водительского удостоверения.

Вчера, 1 августа, в 00:15 на дороге А-121 «Сортавала» в аварии с автомобилем пострадал 16-летний мотоциклист без прав, об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

– По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель KiA Cerato, совершая обгон, допустил столкновение с мотоциклом Lifan, который двигался во встречном направлении без включенного света фар. Мотоциклом управлял 16-летний водитель, который не имел права управления ТС и находился в состоянии опьянения, без законных представителей, – сообщили в ведомстве.

Известно, что подростка госпитализировали из-за полученных телесных повреждений, а водитель и пассажир легкового автомобиля не пострадали.