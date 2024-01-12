В Лахденпохском районе поймали семерых нарушителей государственной границы

Выходцы из стран Ближнего Востока намеревались отправиться в Финляндию.

В Карелии задержали семерых нарушителей государственной границы России, сообщили на официальном портале республики.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ Карелии 11 января 2024 года задержали в Лахденпохском районе 7 выходцев из стран Ближнего Востока, намеревавшихся отправиться в Финляндию вне установленных пунктов пропуска. Однако реализовать свой преступный замысел нарушители не смогли.

Как рассказали в источнике, иностранцы были задержаны в пограничной зоне в районе поселка Райвио, куда прибыли на трех автомобилях. Они были своевременно обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничного управления.

Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранные граждане не имели.

Были задержаны также 3 водителя и возможный пособник нарушителей. Проводится проверка.