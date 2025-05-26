В Лахденпохском районе прогремят взрывы

Работы не представляют опасности для жителей района.

9 июня 2025 года до вечера в карьере Яккима-2 будут производиться взрывные работы.

«Сигналом начала взрывных работ будет: один продолжительный сигнал – начало подготовительных работ на взрывные работы. Два продолжительных сигнала – взрывание скальной породы. Три коротких сигнала – окончание взрывных работ», - сообщили власти района.

Как только взрывные работы начнутся по периметру опасной зоны и на подъездах карьера будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону взрывных работ.

Напомним, что ранее в Лахденпохском районе минеры обнаружили партию старых боеприпасов.