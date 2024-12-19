В Лахденпохском районе прогремят взрывы

Во вторник, 24 декабря, в карьере Яккима-2 будут производиться взрывные работы.

Как сообщили в паблике Лахденпохского района, 24 декабря 2024 года с 12.00 до 18.00 в карьере Яккима-2 будут производиться взрывные работы.

Сигналом начала взрывных работ будет:

ОДИН продолжительный сигнал — начало подготовительных работ на взрывные работы.

ДВА продолжительных сигнала — взрывание скальной породы.

ТРИ коротких сигнала — окончание взрывных работ.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах карьера будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону взрывных работ.