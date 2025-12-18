В Лахденпохском районе простятся с погибшим на СВО Евгением Семёновым

Житель юго-запада Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
23 декабря в 10:00 в Храме пророка Илии города Лахденпохьи состоится церемония прощания с Евгением Михайловичем Семёновым, погибшим в ходе СВО. В 11:30 начнётся отпевание, а в 12:00 — траурный митинг, сообщили в группе местной администрации.
— Приглашаем всех, кто знал и уважал Евгения, почтить его память и поддержать семью в этот тяжёлый час, — написали там.
На момент гибели бойцу было 43 года. Он родился в Лахденпохье и работал на ферме «Акуловка». Ушёл служить по контракту 25 августа текущего года.
Ранее мы писали, что при выполнении задач в зоне спецоперации погиб военнослужащий из Медвежьегорского района Артём Васильевич Новохватский.