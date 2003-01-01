В Лахденпохском районе вновь пройдут взрывные работы

Местные власти предупредили жителей о проведении взрывных работ в карьере Яккима-2 в Лахденпохском районе.

24 декабря с 12.00 до 18.00 в карьере Яккима-2 будут производиться взрывные работы. Об этом сообщили в официальном паблике района в ВК.

— О подготовке к взрывным работам предупредит один продолжительный сигнал. Два — о самих взрывных работах, три коротких — об окончании работ, — уточнили чиновники.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах карьера будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону взрывных работ.



