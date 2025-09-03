В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

Увеличивать численность вооруженных сил в Латвии хотят с помощью женщин.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна должна начать призыв женщин в армию в 2028 году, пишет Фонтанка. Это необходимо сделать для увеличения численности своих вооруженных сил.

Латвия, являющаяся членом Европейского союза и НАТО, хочет более чем вдвое увеличить численность своих вооруженных сил с 15 000 в 2021 году до 31 000 человек к 2028 году. Реализация этого плана столкнулась с рядом трудностей, включая низкую рождаемость и старение населения.

Если эта идея будет принята, Латвия последует примеру Дании, которая в марте заявила, что со следующего года начнет призывать женщин в армию. Также о распространении воинской повинности на женщин задумались в Германии.

Добавим, что сейчас обязательной службе в армии подлежат латвийские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, числящиеся в реестре Минобороны. Прием на службу осуществляется в два этапа — добровольном и принудительном. Если нужное количество новобранцев получается набрать во время первого этапа с помощью добровольцев, то принудительный призыв не проводят. Однако при недостающем количестве призывников проводят второй этап набора — жеребьевку, в ходе которой мужчин случайным образом отбирают для службы в армии.