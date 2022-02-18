В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что Владимир Жириновский идет на поправку после заражения коронавирусом.

Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку.

«Пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

Нилов также поблагодарил врачей и людей, которые шлют политику теплые слова.

Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также говорили, что его состояние стабильное, он продолжает работать.