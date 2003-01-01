В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

Мужчину зажало в кабине.

Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Александр Дрозденко.

«Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти», - написал он в своем телеграм-канале.

В результате ЧП погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи.

Как подчеркнул Дрозденко, «в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта». Он добавил, что для скорейшего восстановления движения в обоих направлениях на место происшествия направят дополнительные силы.

«Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга - Гатчина - Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений», - заявил губернатор.

Ранее Дрозденко сообщал о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами в Лужском районе Ленинградской области. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение 10 пригородных электричек.