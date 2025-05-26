В Ленинградской области учёные нашли аленький цветочек

У типичных представителей этого вида окраска листочков цветка почти белая.

Необычный цветок обнаружила группа петербургских учёных при проведении ботанических исследований в Выборгском районе Ленинградской области. Это цветок прострела весеннего (Pulsatilla vernalis) с необычной пурпурной окраской. Об этом рассказал биолог и журналист Павел Глазков в сообществе «Каждой твари по паре».

«У типичных особей вида окраска листочков цветка почти белая. Среди большого числа цветков прострела весеннего только один экземпляр был необычного пурпурного цвета. На общем фоне он выглядел словно аленький цветочек», — уточнил Павел Глазков.

В научной литературе подобная необычная окраска прострела весеннего не была описана. Теперь учёным предстоит выяснить, как появляется столь яркий окрас.

Биолог напомнил, что прострелы выкапывать в дикой природе ни в коем случае нельзя. Во-первых, цветы занесены в Красную книгу, а во-вторых, изъятые из естественной среды обитания, они очень плохо приживаются. Можно вырастить эти цветы у себя на дачных участках, есть специально выведенные сорта прострела обыкновенного.