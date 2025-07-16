В Ленинградском зоопарке на свет появился детёныш обыкновенной игрунки

В семействе приматов состоялось долгожданное пополнение.

У пары обыкновенных игрунок Лесило и Хельги из Ленинградского зоопарка родился детёныш, сообщили в телеграм-канале учреждения.

— Киперы (работники зоопарка, ответственные за кормление и уход за животными — прим. ред.) отмечают, что малыш очень активный и любопытный. Например, во время кормления он умудряется вставать сразу на четыре лапы, сидя верхом на спине у сородича. Это весьма необычно для крохи, появившегося на свет всего три недели назад! — написали там.

Эксперты также отметили, что за последний год у петербургских игрунок родились уже 4 малыша.