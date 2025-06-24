В Ленобласти четырехлетнего ребенка госпитализировали после нападения собаки

Животное набросилось на мальчика на пляже.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Инцидент произошел 6 июля на общественном пляже в поселке имени Морозова. На четырехлетнего ребенка напала собака.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У мальчика множественные укушенные раны лица.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее по соседству с Каврелией четырехлетняя девочка выпала из лодки и утонула.