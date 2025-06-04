В Ленобласти девочка выпала из окна четвертого этажа

Она оперлась на москитную сетку, которая в свою очередь не выдержала вес ребёнка.

В городе Тельмана двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщил следственный комитет по Ленинградской области 9 июня. По предварительным данным следствия, девочка оперлась на москитную сетку и выпала.

В результате падения девочка получила травмы и в данный момент госпитализирована. Ребёнок получает необходимую медицинскую помощь

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка»- Сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что ранее в Карелии пьяная дама спровоцировала аварию в Петрозаводске, в которой пострадал ребенок.