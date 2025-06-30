В Ленобласти два раза разведут Ладожский мост на федеральной трассе «Кола»

Автомобильное движение будет перекрыто на время разводки моста.

8 июля в Ленинградской области на федеральной трассе «Кола» два раза по 45 минут будет полностью перекрываться автомобильное движение. Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение остановят в связи с разводкой моста через реку Нева.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке катера "ПСК-1562" с максимальным высотным габаритом 18,5 метра и в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке парусно-моторный яхты «Aurora Borealis» с максимальным высотным габаритом 19 метров будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводку моста производят представители подрядной организации ООО«ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».