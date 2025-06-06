В Ленобласти мальчик сгорел в заброшенном здании

Его друг вызвал сотрудников МЧС, которые позже нашли тело мальчика.
Как рассказали в прокуратуре Ленинградской области, вчера, 29 июня в 16:20 в поселке Перово Выборгского района во время пожара в заброшенном здании погиб шестиклассник.
По предварительным данным, ребенок был на заброшке с другом. У детей была при себе легковоспламеняющаяся жидкость, которая спровоцировала пожар. Огонь перекинулся на одного из мальчиков. Второй мальчик успел убежать и вызвал спасателей.
На место прибыли сотрудники МЧС. На чердаке они нашли обгоревшее тело ребенка. Проводиться проверка.
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