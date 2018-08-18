В Ленобласти на заднем сиденье автомобиля нашли труп голого уроженца Карелии

Труп голого мужчины обнаружили накануне утром в Кировском районе Ленинградской области.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело неизвестного нашли на заднем сиденье автомобиля Toyota Avensis в деревне Подолье. Труп мужчины без одежды лежал лицом вниз. Умершим оказался 32-летний уроженец республики Карелия.

Установлено, что днём 14 августа мужчина выехал на личном авто из посёлка Шуя в город Псков на вахту, после чего перестал выходить на связь. Труп без внешних признаков насильственной смерти направили в морг Кировска.