В Ленобласти на заднем сиденье автомобиля нашли труп голого уроженца Карелии

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Труп голого мужчины обнаружили накануне утром в Кировском районе Ленинградской области.
Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело неизвестного нашли на заднем сиденье автомобиля Toyota Avensis в деревне Подолье. Труп мужчины без одежды лежал лицом вниз. Умершим оказался 32-летний уроженец республики Карелия.
Установлено, что днём 14 августа мужчина выехал на личном авто из посёлка Шуя в город Псков на вахту, после чего перестал выходить на связь. Труп без внешних признаков насильственной смерти направили в морг Кировска.
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