В Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна пятиэтажного дома

Родителей не было дома, когда девочка упала.

Вечером 14 июля в Волховском районе Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Вчера, 15 июля, стало известно, что девочка госпитализирована.

По предварительным данным, девочка была дома не одна, а со старшим ребенком, когда произошел несчастный случай. Девочка в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным «78.ru», врачи диагностировали у нее: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, открытый перелом лобной кости, открытый перелом правого запястья и закрытый перелом левого запястья.