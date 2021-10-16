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В Ленобласти поезд сбил коляску с ребенком – младенец погиб

Новости. Происшествия
16:30, 16 Октября 2021
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

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Возбуждено уголовное дело после наезда скоростного поезда на коляску с младенцем в Тосненском районе Ленинградской области.

По данным СК на транспорте, мать шла в наушниках на запрещающий сигнал светофора, пишет «47news».

Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления СК на транспорте, 16 октября после происшествия у железнодорожной станции Поповка возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК – "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, в 11.04 16 октября 27-летняя женщина с коляской переходила железную дорогу на запрещающи сигнал светофора. На пешеходе были акустические наушники, в которых играла музыка.

Очевидцы рассказывали, что поезд задел коляску, а женщину, которая шла с ней, отбросило потоком воздуха. Коляску отбросило в канаву, ребенка из нее достали прохожие. 11-месячную девочку с травмами увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

"Следователи и криминалисты Ленинградского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, допрашивают членов локомотивной бригады, очевидцев и родителей", - говорится в сообщении СК на транспорте.

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