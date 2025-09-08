В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

Мужчина отметил свой 68-й день рождения в лесной глуши.
68-летнего Александра Шаврова, который пропал в лесу Бокситогорского района в Ленобласти 24 августа, нашли живым спустя 16 дней поисков. Мужчину обнаружили 8 сентября в охотничьем домике в глухой болотистой местности. Об этом сообщила «Фонтанка».
Поиски продолжались более двух недель с участием добровольческих отрядов «ЛизаАлерт», «Отклик», «Экстремум» и спасателей ПСО «Новая Ладога». Мужчину обнаружили местные охотники. На болотоходе пенсионера эвакуировали из леса и передали родственникам.
Как рассказали изданию в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», все это время пенсионер провел в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. Во время своих странствий по лесу он даже отметил свой 68-й день рождения.
Напомним, ранее пропавшие в Карелии мать с сыном рассказали, как провели шесть дней в лесу. 42-летняя Елена Булыгина и её 18-летний сын Евгений, потерявшиеся в лесу близ села Сумской Посад Беломорского района, поделились воспоминаниями — им удалось стать свидетелями множества интересных явлений.
— Мы очень здорово погуляли: видели медведя, видели лося, видели бобров и глухарей. И сын довольный, что по лесу столько погулял. Между прочим, за эти дни отдохнула очень хорошо, — рассказала Елена.
На прошлой неделе мы писали, что в Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу. В Пудожском районе полицейские помогли найти двух женщин, которые заблудились во время сбора ягод.