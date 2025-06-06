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В Ленобласти психологическую практику перепутали с ритуалом сатанистов

Новости. Курьёзы
15:35, 27 Июня 2025
фото: © «Тамерлан. Шаманские практики»

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«Столица на Онего» пообщалась с организатором психологической практики в Ленобласти, которая закончилась походом в полицейский участок. Нам предоставили неопубликованные фотографии с солнцестояния этого и прошлого года.

В Ленинградской области 22 июня полиция задержала группу людей, которые в рамках психологической практики похоронили двух девушек. Потом ребят отпустили, дело не завели. Оказалось, что зрелищный ритуал был совершенно безобидным, а захороненные участники расстроились, что их раскопали. 

Как рассказал «Столице на Онего» организатор действа, который просит называть его шаман Тамерлан, он проводил психологическую практику, а правоохранители сами удивились, что их вызвали. По словам практика, весь процесс должен был занять около 40 минут, но в итоге его завершили примерно на 15 минут раньше положенного, чтобы раскопать девушек.

Смысл такого зрелищного мероприятия, говорят организаторы, борьба со страхом смерти и внутреннее перерождение после как бы «погребения».

Двух девушек завернули в саваны и погрузили под землю почти целиком. Так как практика не нацелена на то, чтобы лишить кого-либо жизни, а наоборот, помочь начать качественно жить, у девушек был доступ к воздуху: голова была над землей.

Лица были прикрыты тканью, чтобы не отвлекаться из-за света или по другим причинам. Шаман провел аналогию с игрой в закапывание в песке на пляже.

Со слов Тамерлана, девушки все время практики были под присмотром. Фоном шаман отбивал ритм для трансового путешествия – это должно было помочь им погрузиться в глубины себя из-за концентрации на звуке, дыхании и собственных мыслях. По словам организатора, ритуал погребения не имеет никакого отношения к религии и проводится во время солнцестояния в первую очередь из-за того, что земля теплая и нет рисков обморожения тела.

Наши коллеги из «Фонтанки.ру» рассказали, что все происходило на горе Хийдемяги с 20 по 22 июня, и все эти два дня сотрудники полиции наблюдали за происходящим из засады.

После задержания организаторы ретрита дали все показания, сдали тест на наркотические вещества и пообщались с сотрудниками полиции. В итоге правоохранители не посчитали произошедшее во время праздника солнцестояния преступлением и отпустили задержанных. 

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