В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

10 августа ребенок оставался дома с шестилетним братом. Их мать в этот момент отлучилась в магазин. Об этом сообщила Фонтанка.

По предварительным данным, около 15:30 мальчик облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Прохожие обнаружили ребенка под окнами и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму живота, сотрясение мозга и ушиб легких. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия. В полиции напомнили, что москитные сетки не защищают от падений. Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра и убирать от окон все предметы, по которым ребенок может забраться на подоконник.

Напомним, ранее В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа.