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В Ленобласти вандалы расстреляли мемориал воинам Великой Отечественной войны

Новости. Общество
19:40, 14 Августа 2021
фото: © Следственный комитет России по Ленинградской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения обелиска мемориального сооружения в память погибших.

Об этом сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Разоренное мемориальное сооружение, увековечивающее память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, расположено в село Гончарово (Выборгский район Ленинградской области). Неизвестный вандал произвел не менее 3 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в надгробные плиты, повалил на землю деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска данного мемориала и отбросил ее в сторону.

Там захоронены 48 солдат 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

Следственным отделом по г. Выборг Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту повреждения мемориального сооружения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений).

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Комментарии

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zanoza
2021-08-14 21:27:09
Ничего святого не осталось, полная деградация.
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