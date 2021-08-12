В Ленобласти вандалы расстреляли мемориал воинам Великой Отечественной войны

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения обелиска мемориального сооружения в память погибших.

Об этом сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Разоренное мемориальное сооружение, увековечивающее память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, расположено в село Гончарово (Выборгский район Ленинградской области). Неизвестный вандал произвел не менее 3 выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в надгробные плиты, повалил на землю деревянный крест, снял звезду с вершины обелиска данного мемориала и отбросил ее в сторону.

Там захоронены 48 солдат 248-ой отдельной истребительной противотанковой дивизии (погибли в 1944 году) и 23-й армии (погибли в 1941 году).

Следственным отделом по г. Выборг Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту повреждения мемориального сооружения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений).