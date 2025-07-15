В Ленобласти водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

В Кировском районе Ленинградской области водитель «Kia Ceed» насмерть сбил 12-летнего ребёнка, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мальчик проводил каникулы на даче с родителями и отпросился у матери покататься на велосипеде недалеко от дома. Подросток потерялся и доехал до трассы, на которой и произошла трагедия.

Известно, что погибший двигался по правому краю дороги в попутном направлении, а водитель иномарки ехал в сторону посёлка Мга. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и сбил несовершеннолетнего.

От полученных травм мальчик скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования и попытался скрыться с места ДТП, однако его задержали сотрудники полиции.

Виновнику аварии грозит лишение водительских прав, штраф и тюремный срок.

Напомним, сегодня на улице Попова в Петрозаводске автомобиль сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали.