В Ленобласти выпускник попытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков»

Пересдать ЕГЭ в резервные дни ему не разрешат.

В соседней с Карелией Ленинградской области выпускник пытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков». В очках была скрытая камера. Об этом сообщил региональный комитет образования.

Видео с экзамена появилось в соцсетях. Экзаменационные материалы снимались на скрытую камеру, а ответы выпускник получал через наушник. Комитет образования региона аннулировал результаты нарушителя. Пересдать экзамен в резервные дни ему не разрешат.

В ведомстве подчеркнули, что все попытки списать отслеживаются, за нарушения наказываю сразу.

— Случай с «умными очками» еще раз показал неизбежность наказания — видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно — уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее выпускника удалили с ОГЭ в Карелии. В Минобразования республики рассказали, чем он провинился.