В Ленобласти задержали уроженца Карелии, подозреваемого в убийстве

Подозреваемому предъявят обвинение, возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области задержали 38-летнего уроженца Карелии по подозрению в убийстве 25-летнего мужчины. Как рассказали в Следственном комитете по Всеволожскому району Ленобласти, подозреваемому предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело.

– По данным следствия, в ночь с 30 на 31 июля 2025 года на берегу озера Колтушское во Всеволожском районе подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес 25-летнему мужчине не менее 8 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции мужчина был задержан, – рассказали в силовых структурах.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и причины преступления.