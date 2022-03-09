В Ленобласти задержали жителя Карелии, подозреваемого в налете на бизнесмена

Под Гатчиной задержали мужчину за налет на коммерсанта, совершенный 11 лет назад в Карелии.

Как пишет 47news, около половины девятого вечера 11 марта на улице в коттеджном поселке “Графская Славянка” под Гатчиной оперативники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Костомукши. Мужчина находился в федеральном розыске по делу о разбое.

По данным полиции, ещё в июне 2011 года в Костомукше, ныне задержанный с сообщниками зашел в дом коммерсанта и потребовал от него пять миллионов рублей. Получил деньги или нет, неясно, но уголовное дело было возбуждено. Судя по квалификации "разбой", скорее всего, у "гостей" бизнесмена было оружие.

Подозреваемый известен также полиции Петербурга. В августе 2019 года мужчина упоминался в составе квартета, который задержали в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Речь шла о махинациях со страховыми выплатами за якобы угнанный у него люксовый "Лексус”. Позже полицейское следствие выяснило, что внедорожник перегнали в Узбекистан, где продали за полцены.

А двумя годами ранее хозяин того же “Лексуса” сообщал полиции Невского района об угоне статусной “Тойоты Ленд Крузер 200”. В биографии персонажа уже есть судимость за угон.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, задержанный доставлен в отдел полиции ОМВД Гатчинского района. Сыщики из Ленобласти связались с коллегами в Карелии.