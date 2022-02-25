В лесах Карелии могут появится законные заборы

В России вступили в действие новые поправки в Лесной кодекс.

С первым днем весны в России вступили в силу поправки в Лесной кодекс страны, которые могут серьезно затронуть Карелию не только как лесную республику, но и как туристический регион. Речь идет о размещении на лесных участках объектов капитального и некапитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Если называть вещи своими именами, то федеральные власти дали зеленый свет застройке лесов и возведению в них заборов, правда, не всем, а тем, кто получил участки лесфонда под хозяйственное использование.

Читайте подробнее в статье «Карельскую тайгу ждут заборы и застройка»