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В лесах Карелии могут появится законные заборы

Новости. Экономика
15:17, 01 Марта 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В России вступили в действие новые поправки в Лесной кодекс.

С первым днем весны в России вступили в силу поправки в Лесной кодекс страны, которые могут серьезно затронуть Карелию не только как лесную республику, но и как туристический регион. Речь идет о размещении на лесных участках объектов капитального и некапитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Если называть вещи своими именами, то федеральные власти дали зеленый свет застройке лесов и возведению в них заборов, правда, не всем, а тем, кто получил участки лесфонда под хозяйственное использование.

Читайте подробнее в статье «Карельскую тайгу ждут заборы и застройка»

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Комментарии

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Михаил
2022-03-01 15:43:38
А у наших появятся законные ножницы по металлу.
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Карельскую тайгу ждут заборы и застройка
Новые поправки в Лесной кодекс РФ позволяют размещать на лесных участках объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
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