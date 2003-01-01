В лесах Карелии сохраняется режим пожарной опасности

Сухая и тёплая погода может стать причиной возникновения новых очагов возгорания.
В Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
Жителям и гостям республики по-прежнему запрещено разводить костры в лесах. В период сбора ягод и грибов эти меры становятся особенно актуальными.
— С начала пожароопасного сезона в регионе уже потушено 196 лесных пожаров на общей площади более 4760 га. (…) За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяс рублей, — напомнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в первую неделю сентября в Карелии ожидается сухая и тёплая погода, местами воздух прогреется до +18℃, +22℃.