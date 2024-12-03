В лесах соседнего с Карелией региона заметили редкую птицу

Ястребиная сова попала в объектив фотографа в Ленинградской области.

В лесах Ленинградской области фотограф Станислав Крутоверцев запечатлел редкую ястребиную сову. Об этой находке сообщил Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре».

Как он подчеркнул, ястребиная сова, несмотря на свое название, относится к семейству совиных. Она занесена в Красную книгу Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей. Отличительной особенностью этой птицы являются ее большие желтые глаза и стремительный полет, напоминающий полет ястреба.

Благодаря отличному зрению ястребиная сова может охотиться даже днем, высматривая добычу с вершин деревьев. Ее рацион состоит в основном из мелких грызунов, белок и птиц. «Бросок у неё, в отличие от других сов, молниеносный — и этим она тоже схожа с ястребом», ━ отметил Павел Глазков.