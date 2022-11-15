В лесном домике на озере в Карелии пенсионер воткнул нож в шею товарищу

В Суоярвском районе на озере произошло убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, днем 24 апреля 62-летний житель Суоярвского района, находясь в лесном домике на острове озера Вонгозеро, при совместном употреблении спиртных напитков с 53-летним знакомым в ходе ссоры нанес ему удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В период следствия обвиняемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.