В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

Находка станет экспонатом музея лодок в селе Крошнозеро в Пряжинском районе.

Житель Карелии Сергей Боровлев при погружении в воду лесной ламбушки в Пряжинском районе нашел уникальную лодку-долбленку. Об этом рассказывает местное издание «Наша жизнь — Meijän elaigu».

— Нашел лодку наш большой друг Сергей Боровлев недалеко от Пряжи. Этим летом во время погружения с аквалангом в лесной ламбушке ему удалось обнаружить старинное судно. Долбленка выдолблена из сосны по уникальной технологии — без тесла (орудие для обработки дерева, — прим. автора). Несмотря на то, что она долгое время пролежала в воде, лодка находится в хорошем состоянии. Сейчас она укрыта в помещении от солнца, зимой высохнет и к весне займет достойное место в эллинге, — рассказал крошнозерец Владимир Неронов.

Музей исторических лодок открылся на берегу озера Крошнозеро по проекту «Деревянная лодка — символ Карелии». Инициатором его стал местный житель Владимир Неронов.

