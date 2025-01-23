В лесу рядом с Финляндией полиция, ФСБ и Росгвардия Карелии искали незаконное оружие

В Костомукше сотрудники ведомств проверяли соблюдение правил охоты и документы на огнестрельное оружие.

О проверках в приграничной территории республики рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии.

В Костомукше прошли мероприятия по контролю за оборотом гражданского огнестрельного оружия в лесных угодьях, сообщили в ведомстве.

Проверки провел начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Кемскому, Калевальскому, Лоухскому, Беломорскому и Костомукшскому районам старший лейтенант полиции Максим Юшков совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России и Минприроды Карелии.

В приграничной зоне силовики проверяли, соблюдают ли граждане законодательство в сфере оборота оружия, наличия необходимых разрешительных документов, а также правила охоты.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии Карелии, во время проверок нарушений не выявили.