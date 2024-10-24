В лесу в Карелии пропал 89-летний мужчина

Пенсионер не вышел из леса в Пудожском районе республики.

Пожилой мужчина пропал в лесу в Пудожском районе Карелии. Об этом сообщили в региональном паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

Валентин Михайлович ушел в лес 25 октября. Мужчине 89 лет, он худощав, ростом 175 см, с седыми волосами и серо-гооубцми глазами. Был одет в коричневую куртку, зелёные штаны.