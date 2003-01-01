В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

Мужчина ушел в лес 14 сентября и не вернулся домой.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о розыске 61-летнего Александра Ивановича Кононова из Прионежского района Карелии.

Мужчина пропал в районе садоводческого товарищества «Кукко» Деревянского сельского поселения. Александр Иванович ростом 170 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. На нем были надеты зеленая камуфляжная куртка, серые камуфляжные штаны, черные сапоги и черная шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.